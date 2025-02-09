«أدركت موتها قبل أيام».. الوسط الفني السوري يفجع بوفاة فنانة شابّة

بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية، توفيت الفنانة السورية الشابة “إنجي مراد”، عن عمر 32 عاماً، إثر أزمة صحية مرت بها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت والدة “إنجي” عبر منشور على فيسبوك: “ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها”.

وقبل أيام كانت “إنجي”، نشرت على حسابها منشور قالت فيه: “أنا عم أحتضر سامحوني”، ليعود زوجها ويكتب على الحساب ذاته: “أنا سامر زوجها لـ”إنجي”، دعولا كتير، “إنجي” بحاجة دعائكون، “إنجي” وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا”.

وتعرضت “أنجي مراد”، لأزمة صحية طارئة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث مرت بحالة حرجة في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.

ووفق صحيفة “الوطن أون لاين” السورية كانت الفنانة الراحلة “أصيبت قبل حوالي الشهر بفيروس كورونا وسبب لها أذى في الرئة ولم تعد قادرة على التنفس، ما استدعى نقلها إلى العناية المشددة خاصة وأنها كانت حاملا في الشهر السادس”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “بسبب مضاعفات المرض توفيت الفنانة في أحد مستشفيات بيروت أثناء ولادتها بشهرها السابع، بينما بقي جنينها حيا لكن وضعه الصحي غير مطمئن”، “في حين تم تداول أنباء في الأيام الماضية، عن معاناة الفنانة من “أزمة رئوية حادة بسبب فيروس خطير لم يتم تحديده بعد تزامنا مع حملها بالشهر الخامس”.

وانطلقت مسيرة “إنجي مراد” في 2017 وشاركت بمسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2017، كما شاركت في 11 عملاً فنياً، قبل أن تبتعد عن التمثيل منذ عام 2020، لتعود بعد سنوات من التوقف بمشاركتها في مسلسل «سوق الحرامية» للمخرج إياد نحاس، الذي بدأ عرضه 19 يناير 2025، تأليف علاء المهنا وبطولة بسام كوسا، وسلمى المصري، وطارق مرعشلي ومهيار خضور، ومن أعمالها الفنية أيضا مسلسلات “ببساطة”، و”الحرملك”، و”أهل الوفا”، و”عطر الشام”.

يذكر أن “الفنانة الشابة “إنجي” وحيدة لأهلها من مواليد دمشق 1992 ولديها ابنة واحدة فقط، وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

ترحمولي على بنتي وتصدقولي عن روحها الله يسامحك ويغفرلك ويكون معك يا انجي يا ملاك متتي انتي وعم تولدي انتي ملاك انتي… تم النشر بواسطة ‏‎Annie Orfali‎‏ في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥