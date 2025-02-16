أدوية مخصصة لمرض «السكري» تعزز «صحة القلب».. ما هي!

وجدت دراسة جديدة أن “بعض أدوية السكري التي تخفض مستويات السكر في الدم، قد تقلل أيضا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية”.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “تركز الدراسة على فئة من الأدوية تعرف باسم “مثبطات ناقل الغلوكوز الصوديوم 2 (SGLT2)، والتي تشمل عقاري “إمباغليفلوزين” و”داباغليفلوزين”، حيث تساعد هذه الأدوية الكلى على التخلص من السكر الزائد، ما يساهم في تحسين إدارة المرض”.

ووفق الدراسة، “أثبتت هذه الأدوية أنها توفر فوائد صحية إضافية، مثل تقليل خطر الإصابة بقصور القلب وإبطاء تقدم أمراض الكلى”.

وكشفت صحيفة “ميل أون صنداي”، “أن استخدام “إمباغليفلوزين” لدى مرضى السكري من النوع الثاني قد يعزز صحة القلب”.

وخلصت الدراسة إلى أن “مثبطات SGLT2 ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى كبار السن، مقارنة بأدوية السكري الأخرى”.

وقال الدكتور بيتر هانلون، زميل الأبحاث السريرية في جامعة غلاسكو: “نتائجنا التي أظهرت انخفاض معدل النوبات القلبية والسكتات الدماغية بفضل هذه الأدوية تعد مشجعة للغاية، لا ينبغي أن يكون العمر وحده عائقا أمام الحصول على علاجات ذات فوائد مثبتة، طالما أنها جيدة التحمل ومتوافقة مع أولويات المرضى”.