أذربيجان: أرمينيا تجلب قنابل «فسفورية» إلى قرة باغ

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، بحصولها على معلومات استخبارية، تُفيد بإحضار أرمينيا كمية كبيرة من القنابل الفسفورية، إلى منطقة الاشتباكات.

وحذرت الوزارة في بيان، من إمكانية استخدام أرمينيا قنابل الفوسفور، في الصراع المتواصل في إقليم “قرة باغ” المحتل.

وأوضح البيان، أن وحدات الفوج الثالث التابع للفرقة 37 من الفيلق الأول في الجيش الأرميني في محور مدينة خوجافند غربي أذربيجان، والواقعة تحت الاحتلال الأرميني، قامت بإحضار كمية كبيرة من القنابل الفوسفورية بحسب معلومات استخبارية أذربيجانية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن البيان، أن هدف أرمينيا من جلب القنابل إلى المنطقة المذكورة هو استخدامها ضد الجيش الأذربيجاني.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية إحضار القنابل إلى المنطقة، لفتح الطريق أمام الادعاء بأن أذربيجان تستخدمها.

وذكر البيان أن أرمينيا تحاول، منذ الأمس، تمهيد الطريق لاستفزازات مستقبلية، من خلال نشر أخبار كاذبة، عن استخدام أذربيجان لقنابل تحتوي على الفوسفور الأبيض.

وأكدت الوزارة على عدم استخدام جيشها أية أسلحة محظورة في الصراع الجاري.

وبدأت أذربيجان في 27 سبتمبر الماضي عملية عسكرية لتحرير أراضيها المحتلة، وتمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة الأذربيجانية، فإن الاعتداءات الأرمينية على مناطق المدنيين، أسفرت حتى الآن عن مصرع 91 مدنيا، وإصابة 400 آخرين.