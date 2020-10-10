أذربيجان: أرمينيا تنتهك الهدنة بشكل سافر

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، إن الجيش الأرميني انتهك الهدنة الإنسانية بين البلدين، بشكل “سافر”.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه “بالرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (تغ +4)، إلا أن الجيش الأرميني شن هجومين في اتجاهي (أغديرة – ترتر)، و(فضولي – جبرائيل)”.

وأوضحت أن الجيش الأذربيجاني تمكن من إحباط الهجومين، ورد عليهما بالشكل المناسب.

وأشارت إلى أن الجيش الأرميني أطلق أيضا قذائف مدفعية على بعض التجمعات السكنية في المنطقة.

يأتي ذلك في حين، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، حيث دخلت حيز التنفيذ السبت اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت باكو (تغ+4).

وتوصل الجانبان لاتفاق الهدنة، فجر السبت، بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

وفي 27 سبتمر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ”، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الأذربيجانية.