أذربيجان: ارتفاع قتلى هجمات الجيش الأرميني إلى 41 مدنيًا

أفادت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى المدنيين الأذربيجانيين إلى 41، في هجمات الجيش الأرميني على المناطق المأهولة منذ 27 سبتمبر الماضي.

وأوضحت النيابة في بيان نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء، أن الاعتداءات الأرمينية أسفرت أيضا عن إصابة 205 مدنيين.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الأرمينية ألحقت أضرارا بألف و165 منزلا و57 مبنى و146 مؤسسة حكومية.

هذا وتم التوصل إلى هدنة بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

ورغم بدء سريان الهدنة الإنسانية لتبادل الأسرى وجثث القتلى بين الطرفين، منذ ظهر السبت، فإن الجيش الأرميني واصل هجماته مستهدفا المدنيين.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ”، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.