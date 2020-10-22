أذربيجان.. بدء إعادة إنشاء الطرق المؤدية للقرى المحررة

بدأت السلطات الأذربيجانية، اليوم الخميس، بإعادة إنشاء الطرق المؤدية إلى قريتي “سوغوفوشان” و”طالش” المحررتين من الاحتلال الأرميني.

وأفادت الوكالة الحكومية للطرق السريعة الأذربيجانية في بيان الخميس، بأنها بدأت في العمل على إعادة إنشاء الطرق المدمرة التي بقيت فترة طويلة تحت الاحتلال الأرميني.

وأضافت أن الطريق الواصل بين سوغوفوشان ومدينة ترتر يبلغ طوله 29 كيلو مترا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت أذربيجان في وقت لاحق من اليوم الخميس، تحرير جميع المناطق التي تفصل حدودها عن إيران، من الاحتلال الأرميني بشكل كامل.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذربيجانية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ” المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.