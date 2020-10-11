أذربيجان: تعرض محطة للطاقة الكهربائية لقصف صاروخي أرمني

قالت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمنية شنت هجوما صاروخيا على محطة مينغاتشيفير للطاقة الكهربائية.

وأضافت في بيانها: “أطلقت القوات المسلحة الأرمنية النيران في حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي 03:00 بتوقيت موسكو على مدينة مينغاتشيفير التي تعد أكبر مدينة صناعية في أذربيجان”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن النيابة العامة، أن محطة مينغاتشيفير للطاقة الكهربائية الموجودة هناك، تعرضت للقصف الصاروخي من جانب أرمينيا.

ووفقا للنيابة العامة، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية من اعتراض هذه الصواريخ.

وأشارت إلى أن مدينة مينغاتشيفير تقع على بعد 100 كيلومتر من منطقة القتال في قره باغ.

وتعتبر محطة مينغاتشيفير، الأكبر بين محطات الطاقة في جنوب القوقاز، وهي تزود جزءا كبيرا من أذربيجان بالكهرباء.