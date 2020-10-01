أذربيجان.. تُعلن حصيلة ضحايا المعارك بقره باغ

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ منذ نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 16 مدنيا وإصابة 55 آخرين في الجانب الأذربيجاني.

وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقرير، إن “الوحدات العسكرية الأرمنية تواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق (الأذربيجانية) المكتظة بالسكان”.

وأضاف أنه تم استهداف “البنية التحتية المدنية، والمباني السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس ورياض الأطفال، والمباني الحكومية والمزارع”.

وقال التقرير إن القصف التي تنفذه القوات الأرمنية ألحق أضرارا بـ163 مبنى سكنيا و36 منشأة مدنية.

كذلك أعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.