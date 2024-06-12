أرحومة يبحث قضية الرواتب المـتأخرة لعاملي المصرف الزراعي

بحث وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالله أرحومة، مع عبدالحفيظ المغربي، مدير إدارة الفروع بالمصرف الزراعي، ونقيب عام المصرف الزراعي، وأعضاء اللجنة المكلفة حول صرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالمصرف، مشاكل المصرف الزراعي والمرتبات المتأخرة.

وناقش الوزير مع الحضور المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمصرف، والتي من بينها تأخر مرتبات العاملين به لفترة طويلة.

وتعهد الوزير خلال اللقاء، بالتواصل مع رئيس الحكومة المكلفة والجهات ذات العلاقة، من أجل وضع الحلول المناسبة لحل المعوقات التي تواجه سير العمل بالمصرف، وصرف جزء من مرتباتهم أسوة بالشركات والمؤسسات المتعثرة والمتضررة.