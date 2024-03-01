أردوغان: الاقتصاد التركي يسجل مستوى تاريخي لأول مرة

أعلنت تركيا أن اقتصاد البلاد بلغ في العام 2023، مستوى تاريخي لأول مرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار.

وأضاف الرئيس التركي: حقق الاقتصاد التركي نجاحا مهما جدا العام الماضي بنموه 4.5 بالمئة رغم الزلزال والسلبيات الأخرى.

وأشار الرئيس التركي إلى نجاح الاقتصاد التركي عبر النمو 14 ربعا متتاليا، مضيفا: بهذا المعدل، أصبحت تركيا الدولة الأسرع نموا بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أكد في وقت سابق التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم.

وأكد يلماز، أن البرنامج الاقتصادي التركي يعمل على النحو المنشود، معربا عن ثقته بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد في النصف الثاني من العام.