أردوغان بالقمة الإسلامية : انتهى النظام الذي يترك مصير 1.7 مليار مسلم بيد 5 أعضاء دائمين بمجلس الأمن

جاء ذلك في كلمة القاها اردوغان في القمة الإسلامية التي تستضيفها ماليزيا، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “لقد انتهى عمر ذلك النظام الذي يترك مصير العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده سكانه 1.7 مليار نسمة لمزاج 5 الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي”.

وتابع قائلا: “كلما حاولوا إسكاتنا، نقول فلسطين، وأراكان، وليبيا، والصومال، وسوريا، وكلما ضغطوا علينا أكثر نقول بصوتٍ أعلى: العالم أكبر من خمسة (في إشارة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)”، وفقا للأناضول.