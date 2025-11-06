أردوغان: تركيا لا تطمع بأراضي الدول وتحترم سيادة جيرانها

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، تأكيده على أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أو سيادة أي دولة، مشددًا على احترام حقوق جميع البلدان، وخاصة دول الجوار.

وقال أردوغان خلال خطاب ألقاه في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، إن الحفاظ على بقاء تركيا والدفاع عنه يُعد خطًا أحمر بالنسبة لتحالف الجمهور المكون من حزبه وحزب الحركة القومية، مؤكدًا أن الجيش التركي سيواصل أداء مهامه ضمن القانون الدولي لحماية السلام والاستقرار في كل المناطق التي يتواجد فيها.

وأشار إلى مشروع القانون الذي مدد تفويض إرسال القوات التركية إلى العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التفويض يضمن أمن تركيا ويساهم في استقرار دول الجوار، وشكر جميع الأحزاب والنواب الذين صوتوا لصالحه.

وتطرق أردوغان إلى مسار “تركيا بلا إرهاب”، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ خطوات شجاعة للتخلص من المشاكل الكبرى التي أثقلت كاهل البلاد لنحو نصف قرن، معتبراً أن تركيا بلا إرهاب هي تركيا القادرة على كسر قيودها والعيش في سلام وأمن وازدهار.

وأوضح أن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإنهاء الصراع المسلح بعد 40 عامًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية الكردية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تضطلع الأحزاب السياسية الكردية بمسؤولياتها لتطوير هذا المسار.