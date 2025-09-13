أردوغان: تركيا لن تسمح بتكرار سياسة «فرق تسد» في المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة لن تسمح بإعادة تطبيق سياسة “فرق تسد” في المنطقة، مشدداً على أن تركيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في “تركيا خالية من الإرهاب”.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، إن “من اعتادوا التحكم في السياسة الداخلية والخارجية لتركيا عبر أداة الإرهاب لعقود يحاولون الآن عبثاً، ولن يكون هناك تراجع عن هذا الهدف”، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: “لن نسمح بإعادة رسم حدود منطقتنا بالدم والدموع… الذين يتحركون بوهم الأرض الموعودة، سواء أقروا بذلك أم لا، عليهم أن يدركوا أنه لا مكان للإرهاب أو التوسع القائم عليه في مستقبل المنطقة”.

وأكد الرئيس التركي أن “الأخوة والتجربة التاريخية الممتدة عبر قرون تملك القوة لإفشال كل المؤامرات وتجاوز التحديات”، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية، قائلاً: “كما عشنا معا كأتراك وأكراد وعرب على مدى ألف عام، سنواصل العيش متحدين تحت سماء واحدة، نتشارك الدموع ذاتها”.

وفي سياق متصل، أطلق أردوغان نداءً إلى الحاضرين والشعوب “الشقيقة خارج الحدود” لعدم الإصغاء إلى ما وصفها بـ”بؤر الفتنة”.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد سلسلة تطورات مرتبطة بتنظيم “بي كي كي”، إذ أعلن التنظيم في 12 مايو الماضي قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، كما أقدمت مجموعة من عناصره في 11 يوليو/تموز على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.

إسطنبول.. اعتقال رئيس بلدية معارض و47 مسؤولا بتهم فساد يثير جدلاً سياسياً

اعتقلت السلطات التركية اليوم السبت رئيس بلدية “بيرام باشا” في إسطنبول، حسن موتلو، إلى جانب 47 مسؤولا في البلدية، بتهم تتعلق بالابتزاز والرشوة والاختلاس والتلاعب في إجراءات المناقصات، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

ونفى موتلو الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً في بيان نشره عبر منصة “إكس” أنها “افتراءات سياسية لا أساس لها”، مضيفاً: “معاً سنتغلب على هذه الادعاءات وأعمال التضليل”.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة أوسع استهدفت خلال الأشهر الماضية أكثر من عشرة عمدٍ ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما أثار احتجاجات واسعة. ويُنظر إلى إمام أوغلو كأبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري أن هذه الإجراءات “حملة حكومية لإضعاف المعارضة وتمهيد الطريق أمام أردوغان للبقاء في السلطة”، بينما تؤكد الحكومة أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تدخل سياسي.

وتتزامن التطورات مع ترقب قرار قضائي مرتقب يوم الاثنين بشأن الطعن في شرعية قرارات المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023، في خطوة قد تُحدث تغييرات جوهرية في قيادة الحزب وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات الداخلية.