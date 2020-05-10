أردوغان: سنفتتح مستشفيين لـ«السياحة العلاجية» ضمن مكافحة كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستفتتح مستشفيين بمدينة إسطنبول أمام الـ”السياحة العلاجية”، معتبرا أن تركيا ستتخلص من جائحة فيروس كورونا أسرع من الدول الأخرى.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو “غيرت تبه- مطار اسطنبول”، إن السلطات التركية ستفتتح مستشفيي “مطار أتاتورك” و”سنجق تبه” للسياحة العلاجية.

وأعرب الرئيس التركي، عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من وباء كورونا، قائلا: “قادرون على تجاوز أزمة كورونا سريعا مقارنةً بباقي دول العالم في حال التزم المواطنون بتدابير مكافحة الفيروس”.

وشدّد على أنه “بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا، وقفت البلدان المتقدمة عاجزة”.

واستطرد: “النجاح الذي أظهرناه أمس في مكافحة الإرهاب والدفاع عن حدودنا وتقوية ديمقراطيتنا وتسريع تنميتنا، كررناه اليوم في مكافحة كورونا”.

كما شدّد على أن تركيا ستواصل طريقها بكل عزم، ولن يستطيع كورونا أو غيره إيقاف مسيرتها، قائلا: “لن يوقفنا فيروس كورونا وما إلى ذلك، وسنواصل مسيرتنا بنفس التصميم”.

وتابع: “بعون الله ورعايته، وبمساعدة أبناء الشعب، سنواصل المضي قدما بسباق تقديم الخدمات حتى نفسنا الأخير”.

وأكد أردوغان، أن بلاده مهتمة جدا بالسياحة العلاجية، وتطرق إلى بناء مستشفيي “مطار أتاتورك” و”سنجق تبة” بإسطنبول.

وأضاف “القادمون من الخارج بهدف السياحة العلاجية، سيأتون إلى هذين المستشفيين عبر الطائرات وطائرات الإسعاف، حيث سنودعهم بالسلامة بعد استكمال علاجهم”.

ولفت إلى أنه أجرى السبت، آخر تفقد لأعمال بناء المستشفيين، مؤكدا: “بإذن الله سنفتتحهما بحلول نهاية عيد الفطر”.

وفي 6 أبريل الماضي، أعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في “مطار أتاتورك” و”سنجق تبة” بإسطنبول، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: “تركيا تمتلك خطوطا للسكك الحديدية داخل المدن يبلغ طولها 785 كلم، وسيتم رفع هذا الرقم إلى 921 في الفترة المقبلة”.

وعن خط المترو، أشار أردوغان إلى أن أعمال شق النفق تجري تحت الأرض بـ 70 مترا، مبينا أنه مع دخوله الخدمة سيتم حل مشكلة المواصلات إلى مطار إسطنبول جذريا.

وأوضح أن خط المترو يربط بين مطار إسطنبول ومركز المدينة، معتبرا أنه “سيعزز مكانة إسطنبول العالمية”.

وأفاد بأن خط المترو الجديد سيشكل أهمية كبيرة وبديلا فعالا لوسائل النقل العام في المحور الشمالي لمدينة إسطنبول.

وأردف: “كباقي مشاريعنا أعطينا الأولوية في إنشاء خط المترو الجديد لاستخدام الإمكانات المحلية والوطنية”.

وأوضح أنه مع دخول المترو الرابط بين مطار إسطنبول و”غيرت تبة” الخدمة سينقل ملايين الأشخاص بسلام.

وتابع: “هذا المشروع سيعطي لتركيا أفضلية كبيرة في هذه الفترة، حيث يتم الحديث عن إعادة تشكيل توازنات القوى السياسية والاقتصادية بالعالم جراء تفشي كورونا”.

وأكد مستطردا: “عازمون على تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي في كافة المجالات من السياحة والثقافة والتكنولوجيا والتمويل إلى التعليم والصحة وغيرها”.

وأردف: “لسنوات عملنا مع وزرائنا ومؤسساتنا ورؤساء بلدياتنا ومنظمات المجتمع المدني على تطوير إسطنبول، وسكان المدينة هم أكبر شهيد على تلك المجهودات ونتائجها”.

وأوضح أن حكومته تولي أهمية كبيرة للسياحة العلاجية، حيث سيأتي المرضى من الخارج إلى مستشفيي “مطار أتاتورك” و”سنجق تبة” عبر الطائرات، وهو ما سيحول تركيا إلى مركز صحي.

وأضاف أن إسطنبول ستكسب مدينة طبية عملاقة بسعة 2500 سرير عندما تنتهي المرحلة الثانية من إنشاء مدينة “باشاك شهير” الطبية في الفترة المقبلة.

وأضاف قائلا: “رأينا مجددا قبل شهرين أهمية استثمارات تركيا بمجالات التعليم والصحة والنقل والطاقة، إضافةً إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية”.

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