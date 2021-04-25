أردوغان: سنواصل المُضي قدماً لتركيا أقوى في المستقبل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزمهم المضي قدما، من أجل تركيا أقوى في المستقبل.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة بعد المئة لمعركة “جناق قلعة” البرية، ونشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “الحفاظ على مصالح الشعب التركي، وإبقاء روح معارك جناق قلعة متقدة، والمشي قدما إلى مستقبل تكون فيه تركيا أقوى”

وتحيي تركيا في 18 مارس من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة “جناق قلعة” البحرية، وفي 25 أبريل ذكرى المعارك البرية، ضد قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية، حاولت احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكنها فشلت.