«أردوغان»: علاقتي مع «باشاغا» جيدة والمهم هو اختيار الليبيين لمن يحكمهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ علاقته مع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا جيدة، وكذلك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جيدة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

واعرب أردوغان عن أمله في أن تتوصل الأطراف المحلية إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، معتبرا أنّ تشكيل حكومة مؤقتة لمدة سنة ونصف، لا تشكل النهج المناسب بالنسبة لليبيا.

وقال أردوغان إنّه يجب أن تكون هناك انتخابات مناسبة حتى تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة.

وتابع أردوغان إنّ أنقرة تريد إجراء مثل هذه الانتخابات بحيث يكون للشعب الليبي حق تقرير، شكل الحكومة الذي يريدها ويرغب فيها حقا. هذا ما نبحث عنه الآن وبطبيعة الحال، فإن المحاولة ضد السيد الدبيبة محاولة مؤسفة.