أردوغان: غزة تكشف أزمة «النظام العالمي» الأخلاقية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما تشهده غزة يسلّط الضوء على حدود النظام العالمي ويكشف أزمته الوجودية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وضمان الأمن الدولي لا تعمل بفاعلية، وغالبًا ما تتعامل بلامبالاة تجاه أخطر الانتهاكات.

جاء ذلك خلال كلمته في الافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث أوضح أن العالم لا يواجه فقط أزمة قوة، بل أزمة بوصلة أخلاقية وسياسية في آن واحد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل لحظة حساسة وحاسمة على المستوى الدولي.

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أزمة النظام العالمي تحمل طابعًا أخلاقيًا ووجوديًا في جوهرها، لافتًا إلى أن حجم هذه الأزمة يتضح عبر ما يجري في غزة منذ السابع من أكتوبر، معتبرًا أن اختزال ما يحدث هناك في إطار مأساة إنسانية فقط لا يعكس الحقيقة الكاملة.

وأشار إلى أن التطورات في غزة تكشف بوضوح حدود النظام الدولي القائم، مذكّرًا بما يجري أيضًا في سوريا والضفة الغربية ولبنان، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية هذا النظام.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة استثمار وقف إطلاق النار الحالي للوصول إلى سلام دائم، محذرًا من عودة الصراعات المسلحة بدل الحوار، داعيًا إلى تعزيز مسارات التفاوض لحل الخلافات الدولية.

كما تطرق إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أهمية إبقاء المضيق مفتوحًا أمام السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفق القواعد الدولية، مع الحفاظ على مصالح دول المنطقة.

وفي سياق الأزمة الأوكرانية، أوضح أن تركيا مستعدة لدعم أي جهود تهدف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك إمكانية عقد قمة بين القيادات إذا توفرت الإرادة السياسية.

فيدان: إسرائيل تستخدم الأمن لتوسيع نفوذها الإقليمي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن إسرائيل تستخدم ذريعة الأمن لتوسيع نطاق سيطرتها على أراضٍ جديدة، مؤكدًا أن ما يجري في المنطقة يتجاوز مفهوم الدفاع ليتحول إلى سياسات توسعية واضحة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأوضح فيدان، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، أن إسرائيل لا تسعى إلى تحقيق أمنها بقدر ما تتجه إلى “مزيد من الأراضي”، مضيفًا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توظف مفهوم الأمن كغطاء لعمليات احتلال إضافية، على حد تعبيره.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن ما وصفه بـ“الاحتلال والتوسع المستمر” يمتد من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وصولًا إلى لبنان وسوريا، معتبرًا أن هذا النهج يجب أن يتوقف، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، تكثف تركيا تحركاتها الدبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا، حيث استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعًا وزاريًا خاصًا بقطاع غزة، بمشاركة الإمارات ومصر وقطر والسعودية والأردن وباكستان وإندونيسيا.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ناقش الاجتماع سبل إبقاء القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية، مع التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إدارة فلسطينية لقطاع غزة، وتسريع ترتيبات الأمن وإعادة الإعمار.

كما شدد المشاركون على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام بما يساهم في تخفيف التوترات الإقليمية، مع الإشارة إلى استمرار الانتهاكات ومحاولات عرقلة العملية السياسية.

وفي اجتماع منفصل، التقى فيدان نظراءه من مصر وباكستان والسعودية ضمن إطار ما يُعرف بـ“الملكية الإقليمية” لمعالجة أزمات المنطقة، حيث جرى بحث تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في محاولة لتنسيق المواقف الإقليمية وتعزيز التعاون في إدارة الأزمات بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وفي تصريحات أخرى خلال المنتدى، اتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل باستغلال الحرب لتوسيع نفوذها الإقليمي، مؤكدًا أنها لا تكتفي بأمنها بل تسعى إلى مزيد من الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمتد إلى فلسطين وأجزاء من لبنان وسوريا، ويشكل “احتلالًا وتوسعًا مستمرًا” يجب وقفه، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مدينة أنطاليا التركية انعقاد منتدى الدبلوماسية الدولي خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبإشراف وزارة الخارجية، وبمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم، حيث يركز هذا العام على قضايا إدارة حالة عدم اليقين العالمي.

الأسرى الفلسطينيون: 350 قاصرًا و84 امرأة خلف قضبان الاحتلال وسط تصعيد غير مسبوق

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل يأتي في ظل أوضاع توصف بالأصعب داخل السجون الإسرائيلية، مع تصعيد غير مسبوق في سياسات التنكيل بحق الأسرى والأسيرات.

وأوضحت الوزارة أن هذه المناسبة تمثل صرخة حقوقية في وجه ما وصفته بالظلم، وتذكيرًا بمعاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

ووفق بيانات الوزارة، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز 9600 أسير، بينهم 350 طفلًا قاصرًا و84 امرأة، إضافة إلى آلاف الأسرى الإداريين الذين يُحتجزون دون محاكمة.

وأشارت الوزارة إلى أن السجون الإسرائيلية تشهد سياسات تشمل التجويع والتعذيب الجسدي والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، إلى جانب حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.

كما لفتت إلى وجود أكثر من 1200 أسير مريض، بينهم حالات حرجة مصابة بالسرطان والفشل الكلوي، وسط ما وصفته بـ”القتل البطيء” نتيجة الإهمال الطبي.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع عدد الشهداء داخل السجون منذ أكتوبر 2023، ليصل الإجمالي منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا، بينهم عشرات من معتقلي غزة.

ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل، واعتبار ما يجري داخل السجون جرائم حرب تستوجب التحقيق الدولي.

تعليق أنشطة “اليونيسف” في محطة مياه شمال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تعليق أنشطتها في محطة لتعبئة المياه في قطاع غزة، عقب حادث استهداف شاحنات مياه أسفر عن مقتل سائقين متعاقدين مع المنظمة وإصابة آخرين.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إنها تشعر بالغضب إزاء مقتل السائقين، موضحة أنهما لقيا مصرعهما بنيران إسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت، أثناء تواجدهما عند نقطة تعبئة المياه في منطقة المنصورة شمالي قطاع غزة، وقدمت تعازيها لعائلتي الضحيتين.

وأضافت اليونيسف أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شخصين آخرين، مشيرة إلى أنه وقع خلال عمليات نقل مياه روتينية، دون أي تغييرات في مسار الحركة أو الإجراءات التشغيلية المعتادة.

وأوضحت المنظمة أن نقطة تعبئة المياه في المنصورة تُعد الموقع الوحيد العامل لتعبئة الشاحنات على خط إمداد المياه التابع لشركة “ميكوروت”، والذي يغذي مدينة غزة، مؤكدة أن هذه النقطة تُستخدم بشكل يومي لتأمين إمدادات المياه لمئات الآلاف من السكان، بينهم أطفال.

وبناء على التطورات الأمنية، وجّهت اليونيسف المتعاقدين معها بتعليق الأنشطة في الموقع إلى حين تحسن الظروف الأمنية، لضمان سلامة العاملين واستمرار العمليات الإنسانية بشكل آمن.

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق فوري في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.