أردوغان: لقاء الرئيس السوري سيكون ممكناً عندما يحين الوقت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لقاءه مع رئيس سوريا بشار الأسد، “سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في ختام مشاركته في اجتماع قمة “المجتمع السياسي الأوروبي”، بالعاصمة التشيكية براغ.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سوريا”.

وأكّد الرئيس التركي أن هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا بين الجانبين على مستوى منخفض.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال في أغسطس الماضي، إن تركيا ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا.