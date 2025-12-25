أردوغان: نسعى لكشف أسباب تحطم طائرة «الحداد» بشفافية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، الفريق أول محمد الحداد، مؤكداً أن المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات المتعلقة بالحادث فور التوصل إليها.

وقال أردوغان: “نسأل الله للضحايا الرحمة، وأن يتغمدهم بواسع رحمته”، مقدماً تعازيه لشعب ليبيا وللقوات المسلحة الليبية ومنسوبيها.

وكان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو قد صرح بأن الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الطائرة المنكوبة، التي كانت تقل الفريق أول محمد الحداد وأربعة أشخاص آخرين، سيُفحصان في دولة محايدة.

وأضاف أن “مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة عُثر عليهما بعد فحص موقع الحطام، وبدأ إعداد تقرير أولي قبل إجراء تحليل كامل لتحديد سبب التحطم”. وأكد الوزير أن النتائج ستُعلن بشفافية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فقدان الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة، مشيراً إلى أن الحادث نجم عن عطل فني.

من جانبه، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي: “تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالاً من الجانب التركي حول تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة”.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ التركية عثرت لاحقاً على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.