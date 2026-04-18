الدبيبة يبحث مع الرئيس التركي أزمة «الهجرة» والتعاون العسكري

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت 18 أبريل، تطورات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وتناول اللقاء ملف الهجرة غير النظامية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهتها، إلى جانب دعم آلية الاجتماع الرباعي بما يسهم في تحقيق نتائج عملية في هذا الملف.

كما ناقش الجانبان استمرار التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا، مع التركيز على دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بوصفها خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في الملفات السياسية والأمنية، والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاتصالات المستمرة بين الجانبين، والتي تركز على تعزيز التعاون في ملفات حيوية تشمل الأمن والهجرة وإعادة بناء المؤسسات الليبية، في إطار حراك دبلوماسي متواصل على هامش المنتدى.

وتشهد العلاقات بين ليبيا وتركيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، حيث برز دور أنقرة في دعم ترتيبات أمنية واتفاقيات تعاون مع الحكومات الليبية.

ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أبرز التحديات المشتركة بين دول البحر المتوسط، ما يدفع نحو تعزيز التنسيق الإقليمي للحد من تدفقها ومعالجة أسبابها، في ظل ارتباطها المباشر بقضايا الأمن والاستقرار.