أردوغان: وحدة «العرب والأتراك والأكراد» ضرورة لمواجهة التحديات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة ومعقدة تتطلب من جميع الأطراف ترك الخلافات العرقية والمذهبية والفكرية جانباً، والتمسك بالوحدة وتعزيز قيم الأخوة بين شعوب المنطقة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أن الظروف الحالية تستدعي خطاباً يوحد ولا يفرق.

وقال أردوغان إن المنطقة بأسرها تمر بـ”فترة مؤلمة وعصيبة وصعبة”، داعياً إلى تجاوز الانقسامات التي تعيق الاستقرار.

وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب ترك الاختلافات العرقية والمذهبية والفكرية جانباً، والتمسك بالوحدة وإعلاء قيمة الأخوة.

وفي سياق حديثه التاريخي، أشار الرئيس التركي إلى معركة كوت العمارة، موضحاً أن العرب والأتراك قاتلوا جنباً إلى جنب، معتبراً أن ذلك “يكذب تماماً ما يثار من أكاذيب حول أن العرب خانوا الأتراك في الحرب العالمية الأولى”.

وأكد أردوغان أهمية ما وصفه بـ”الحلف التاريخي بين الأتراك والعرب والأكراد”، مشيراً إلى أنه ظهر في مختلف المعارك التي خاضتها الدولة العثمانية، والتي شارك فيها مقاتلون عرب وأكراد قدموا من مختلف مناطق الجغرافيا العثمانية.

وشدد على أن مواجهة “المؤامرات والمخططات” تتطلب وحدة الشعوب، مهما اختلفت أصولها، معتبراً أن التنوع العرقي والثقافي “قيمة تزيد الحضارة ثراءً” في ظل التحديات الراهنة.

وقال إن المنطقة بحاجة إلى لغة تعزز الأخوة وإطلاق رسائل سلام، مؤكداً أن موقف تركيا ثابت بعدم التفريق بين الأتراك والأكراد والعرب والتركمان والفرس.

وأضاف أردوغان أن “إنشاء معادلة أمنية جديدة في المنطقة أمر في غاية الأهمية”، محذراً من الانجرار خلف من يسعون لإجراء “عمليات جراحية جديدة في المنطقة”، واصفاً ذلك بأنه “خيانة لا تغتفر لتاريخنا ومستقبلنا، ولا أحد يستطيع تحمل هذا العبء”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أن شعوب المنطقة مترابطة بشكل عميق، قائلاً: “كما أن الظفر لا ينفصل عن اللحم، فإنه لا أحد يستطيع أن يدخل بيننا وبين إخواننا الذين نعيش معهم في نفس المنطقة والجغرافيا منذ ألف عام”.

واختتم أردوغان تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا يمكن لأحد أن يفرقنا”، مضيفاً أن أي مشروع للمستقبل يقوم على السلام والتعايش يجعل من المستحيل تفريق شعوب المنطقة.