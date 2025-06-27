أردوغان يحرج ماكرون مجددًا في قمة الناتو… والمصافحة تتحول إلى «استعراض قوة»!

شهدت قمة الناتو التي انعقدت في لاهاي يومي 24 و25 يونيو موقفاً لافتاً جذب اهتمام الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مصافحتهما أمام الكاميرات، في مشهد أثار موجة واسعة من التعليقات.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة مصافحة غير تقليدية بين الرئيسين، إذ أمسك أردوغان بيد ماكرون بقوة واضحة، ودفعه بقسوة إلى الخلف أثناء الوقوف لالتقاط الصور، ما أربك الرئيس الفرنسي، الذي لم يتمكن من الإفلات من قبضة نظيره التركي، وظهر بتعبير وجهٍ يوحي بالارتباك والضيق أمام عدسات الصحفيين.

الفيديو الذي نُشر على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، أعاد إلى الأذهان واقعة مشابهة جرت منتصف مايو الماضي خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا، عندما تعمّد أردوغان الإمساك بإصبع ماكرون لفترة طويلة بطريقة محرجة، وهو ما وصفه حينها نشطاء بأنه “رسالة سياسية دون كلمات”.

وتنوعت تعليقات النشطاء على الواقعة الأخيرة، إذ كتب أحدهم: “ماكرون وأردوغان… مباراة مصارعة بالأيدي”، بينما علق آخر: “أراد ماكرون استعادة هيبته في قمة الناتو، لكن أردوغان أعاده خطوة إلى الوراء”، واعتبر آخرون أن ماكرون “فشل مجدداً في مواجهة أردوغان حتى في المصافحة”.

تأتي هذه الحادثة على هامش قمة شهدت توافقاً شبه كامل بين الدول الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي، باستثناء إسبانيا، فيما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الملف الأوكراني.

NATO Zirvesi sırasında

🇹🇷Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un fotoğraf çekimi esnasında yaşananlar:



Macron el kol hareketi yapmayı seviyor.



Tabii Koca Reis

Macron'u saksı gibi almış başka yere koymus😂 pic.twitter.com/PzpcWgfZVE — Rabia (@papatyakolik06) June 26, 2025

Macron tries to out-grip Erdogan in another handshake showdown—and gets humbled again.



Throwback to when Erdogan pinned Macron’s finger in a quiet power play after he tried the classic hand-over move. pic.twitter.com/cXUZi7ZLmE — HatsOff (@HatsOffff) June 26, 2025