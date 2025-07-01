أردوغان يدين بشدة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة «للنبي محمد» ويعلن إجراءات صارمة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الاستفزاز الحقير” جراء نشر رسم كاريكاتوري في إحدى المجلات الساخرة التركية، اعتبره مسيئًا للأنبياء المسلمين واليهود على حد سواء.

وفي تصريحات متلفزة نقلها موقع “إيه نيوز” التركي، أكد أردوغان أن السلطات في بلاده لن تسمح بأي تجاوز يمس المقدسات الدينية، مشددًا على أن الدولة ستلاحق قانونيًا كل من يسيء إلى النبي محمد والأنبياء الآخرين.

وقال: “لن نسمح لأي جهة بالإساءة إلى مقدساتنا، وسنحاسب قانونياً كل من يسيء إلى نبينا والأنبياء الآخرين”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من قيام الشرطة التركية باعتقال أربعة من كبار موظفي المجلة التي نشرت الرسوم المسيئة، مع صدور مذكرات اعتقال بحق آخرين، في خطوة تعكس جدية السلطات التركية في التصدي لهذا الأمر. كما صادرت السلطات جميع نسخ العدد الذي تضمن الرسم المسيء، وفقًا لما أكده أردوغان.

المجلة المعنية، وهي “ليمان”، مجلة أسبوعية تركية ساخرة، نفت بشدة هذه الاتهامات، وقال رئيس تحريرها في تصريحات لإعلام فرنسي إن الصورة المنشورة “لا علاقة لها بالنبي محمد”، معبرًا عن استغرابه من ردود الفعل التي أُثيرت بسبب الرسم.

يذكر أن الحادثة أثارت موجة من الغضب في الأوساط التركية والدولية، حيث جاءت في وقت حسّاس يتزامن مع مناسبات دينية مهمة، مما جعلها قضية وطنية واجتماعية بارزة في تركيا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات حول حرية التعبير وحدودها في المجتمعات الإسلامية، في وقت تواجه فيه تركيا تحديات كبيرة على الصعيد السياسي والاجتماعي.

كاريكاتير “موسى ومحمد يتصافحان في السماء” يوقع 3 رسامين بالسجن ويثير غضب تركيا

اعتقلت السلطات التركية ثلاثة رسامي كاريكاتير الاثنين على خلفية رسم ساخر نشرته مجلة “ليمان” الأسبوعية، يصور النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء، فيما تتطاير الصواريخ أسفل المشهد في إشارة إلى الصراع على الأرض.

الرسم أثار موجة غضب واسعة من المسؤولين الحكوميين ومحافظين متدينين، حيث وصف وزير الداخلية علي يرليكايا الكاريكاتير بـ”الصورة الخسيسة” وهاجم الرسامين، مؤكداً أن القانون سيتعامل معهم بحزم.

في فيديوهات نشرها الوزير على منصة “إكس”، ظهر عناصر الشرطة وهم يعتقلون رسام الكاريكاتير دوجان بيليفان ويسحبونه مكبل الأيدي، بالإضافة إلى اعتقال اثنين آخرين من منازلهم.

من جهته، أعلن وزير العدل يلماز تونج فتح تحقيق بموجب المادة 216 من قانون العقوبات التركي التي تجرم التحريض على الكراهية، مع صدور أوامر اعتقال لستة أشخاص.

مجلة “ليمان” اعتذرت للقراء الذين شعروا بالإساءة، وأكدت أن الكاريكاتير لم يكن يقصد به إهانة النبي محمد أو القيم الدينية، بل سعى لتسليط الضوء على معاناة رجل مسلم قتل في هجمات إسرائيلية، ودعت المجلة السلطات لحماية حرية التعبير ووقف حملة التشويه ضدها.

في الوقت ذاته، خرج محتجون إلى مبنى المجلة في إسطنبول مرددين شعارات غاضبة، وركلوا أبواب المدخل في احتجاج على الرسم.

تركيا تعتقل 156 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم غولن خلال عمليات أمنية في 30 ولاية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن إلقاء القبض على 156 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم فتح الله غولن، خلال عمليات أمنية واسعة نفذت على مدى الأسبوعين الماضيين في 30 ولاية تركية.

وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن 65 من الموقوفين تم توقيفهم رسمياً، بينما صدرت قرارات ضبط قضائية بحق 34 آخرين، ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق الباقين.

وأشار إلى أن المشتبه بهم مطلوبون للعدالة بتهم تتعلق بالانتماء للهيكل التنظيمي للتنظيم، والتواصل مع مسؤولي التنظيم عبر هواتف عامة، وتمويل الأنشطة، بالإضافة إلى الدعاية له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد يرلي كايا أن العمليات نفذت بتنسيق بين قيادات الدرك في الولايات المختلفة، ومكتب الادعاء العام، ومديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (TEM)، وشملت ولايات كبرى مثل إسطنبول، إزمير، أنقرة، أضنة، وديار بكر، وغيرها.

وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من الوثائق والمواد الرقمية التي تخص التنظيم خلال تلك العمليات.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار السلطات التركية في جهودها لمكافحة أي تهديد يطال وحدة وتضامن الأمة التركية، وسلامة الدولة، وأمن المواطنين.