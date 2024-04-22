«أردوغان» يزور العراق لأول مرّة منذ 12 عاماً

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، هي الأولى منذ عام 2011.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، “خلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، سيلتقي الرئيس أردوغان مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد، ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء العراقي، ومن ثم يوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين”.

ووفق الوكالة، “عقب إتمام لقاءاته في العاصمة بغداد، سيتوجه الرئيس أردوغان برفقة وفده، إلى مدينة أربيل”.

هذا ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، كما يرافق الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

وتعد هذه الزيارة، الأولى للرئيس التركي إلى بغداد كرئيس للجمهورية، حيث كانت زيارته السابقة عندما كان رئيسا للوزراء في مارس 2011.

وكان أردوغان، علق على هذه الزيارة في وقت سابق، بالقول، “إنها ستكون مختلفة بشكل كبير، وإنه سيتم خلالها بحث عدد كبير من الملفات، من بينها الطاقة والنقل والمياه ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية”.