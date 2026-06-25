أردوغان يعلّق على استجابة ميلوني لنصحية «الإقلاع عن التدخين»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مازحاً إنه يتمنى أن يمتلك القدرة والكفاءة لإقناع المواطنين الأتراك بالإقلاع عن التدخين، وجاء ذلك عقب إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشكل رسمي توقفها الكامل عن التدخين، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً كبيراً.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حديث مفتوح مع الصحفيين، بخطوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني واصفاً إياها بالأمر الرائع، قبل أن يضيف متمنياً لو أنه يستطيع جعل الناس في بلاده يقدمون على الخطوة ذاتها، في إشارة واضحة للجهود الرسمية والحملات الحكومية المستمرة الحثيثة للحد من معدلات التدخين المرتفعة في تركيا.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كشفت، أثناء مشاركتها في أعمال قمة مجموعة السبع، عن إقلاعها النهائي عن التدخين منذ الأول من مايو الماضي، محدثة تفاعلاً واسع النطاق ونقاشاً جانبياً طريفاً بين الزعماء الحاضرين، حيث التقطت الميكروفونات المفتوحة حواراً غير رسمي سأل فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عما إذا كانت قد دخنت سيجارة في ذلك الصباح، لترد عليه متبسمة بأنها لم تدخن مطلقاً منذ مطلع مايو.

وسارع عدد من القادة ورؤساء الحكومات إلى تقديم التهاني والتبريكات للمسؤولة الإيطالية نظير قرارها الشجاع، وكان من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بجانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذين أثنوا جميعاً على قوتها وعزيمتها في التخلي عن عادة شخصية صاحبتها لسنوات طويلة من حياتها.

واكتسبت هذه الواقعة صدى واهتماماً إعلامياً خاصاً بالنظر للارتباط الوثيق والمشهور لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالتدخين لفترات طويلة، إذ سبق لها الحديث علناً وبصراحة عن الصعاب والتحديات التي تواجهها كلما حاولت الإقلاع عنه، بل إنها مازحت الحضور في إحدى المناسبات العام الماضي بقولها إنها قد تصبح أكثر عصبية وتوتراً إذا ما قررت التوقف عن التدخين، والمفارقة التاريخية الأبرز تمثلت في أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت قد ذكرت في حديث سابق جمعها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها مستعدة لقتل أحدهم إذا أُجبرت على ترك التدخين، قبل أن تفاجئ المراقبين والقادة اليوم بنجاحها الفعلي في حسم هذه المعركة الشخصية لصالح صحتها.

ويندرج هذا التفاعل الدبلوماسي الطريف سياقاً يبرز الجوانب الإنسانية والشخصية لقادة العالم بعيداً عن جمود البروتوكولات السياسية والملفات الاقتصادية المعقدة لقمة مجموعة السبع، حيث تحولت مسألة الإقلاع عن التدخين إلى جسر للتواصل الودي وبناء علاقات شخصية مرنة بين الزعماء، كما تمنح هذه الحادثة دفعة رمزية للحملات الصحية التوعوية التي تقودها الدول الأوروبية وتركيا لخفض استهلاك التبغ، مستغلة النموذج الشخصي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كدليل حي على إمكانية التغلب على الإدمان برغم ضغوط العمل السياسي اليومي والمسؤوليات الحكومية الجسيمة.