أردوغان يكشف أجندة «قمة الناتو».. قضايا إيران وفلسطين في الصدارة

أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن دول حلف شمال الأطلسي تستعد لمناقشة حزمة واسعة من الملفات خلال القمة المقبلة التي تستضيفها أنقرة، والتي تشمل النزاع في أوكرانيا، والتطورات المرتبطة بإيران، إضافة إلى قضايا دول الخليج وفلسطين.

وجاءت تصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال مأدبة عشاء أقيمت تكريمًا لرؤساء برلمانات دول الحلف، حيث أوضح أن النقاشات ستجري وفق النهج الشامل للأمن المعتمد داخل الناتو، مع التركيز على أبرز التطورات العالمية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في أوكرانيا وإيران ودول الخليج وفلسطين.

وأشار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى أن القمة ستتميز بتركيز خاص على التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، موضحًا أنه سيتم تنظيم منتدى خاص للصناعات الدفاعية على هامش الاجتماعات، حيث ستعرض تركيا أحدث تقنياتها ومنتجاتها الدفاعية المحلية، مع بحث سبل توسيع التعاون مع الحلفاء في هذا المجال، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على التطور الملحوظ الذي حققه قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن الأمن الأوروبي الأطلسي يمر بمرحلة تحول تاريخية، مشيرًا إلى أن الحروب والأزمات والإرهاب والهجرة غير النظامية على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للحلف تفرض إعادة تقييم مفاهيم الأمن القائمة.

وأوضح أن النماذج التقليدية والمفاهيم الراسخة بدأت تفقد فعاليتها تدريجيًا، في وقت لا تزال فيه البدائل غير واضحة بشكل كامل، لافتًا إلى أن العالم يعيش مرحلة تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين، وتصاعد التوترات، واستبدال الاستقرار بالصراع، مع تراجع القدرة على التنبؤ بمسار الأحداث الدولية، وهو ما يستوجب تطوير مقاربات جديدة لضمان الأمن الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، حيث يتوقع أن تتصدر أجندتها ملفات تعزيز القدرات الدفاعية للحلف، وزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة قضايا الأمن الجماعي.

تأتي هذه القمة في ظل تصاعد التوترات الدولية واستمرار الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تزايد النقاش داخل الناتو حول إعادة توزيع الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتسريع تطوير الصناعات العسكرية لمواكبة التحولات في بيئة الأمن العالمي.