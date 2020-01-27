أردوغان: ينبغي إيقاف حفتر لتحقيق السلام في ليبيا

أردوغان: حفتر يقوم بممارسات شنيعة في ليبيا ونحن نتابعها. [أرشيف/الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ينبغي إيقاف خليفة حفتر لتحقيق السلام في ليبيا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو، بالعاصمة الغامبية بانجول، إن تصريح الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، والذي قال فيه إن الحل في ليبيا على فوهات البنادق، يُظهر أن حفتر لا تهمه الهدنة أوالسلام.

وأضاف يقول:

نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناءا عليه يبدون مواقفهم.

وتابع: