أرسنال يُقصي ريال مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

في سهرة أوروبية لا تُنسى، كتب أرسنال فصلاً جديدًا في تاريخه الأوروبي بعدما أطاح بريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه المثير بنتيجة 2-1 على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

دخل الفريقان المباراة وسط أجواء نارية، وحماس جماهيري هائل، حيث كان الريال يأمل في استغلال عاملي الأرض والخبرة الأوروبية، بينما حضر أرسنال بثقة الشباب وروح لا تعرف المستحيل.

الشوط الأول: تفوق تكتيكي من أرسنال

نجح أرسنال في الوقوف بصمود أمام ريال مدريد الذي كان يمارس الضغط العالي والانتشار السريع، ومحاولة خطف هدف عن طريق هجمة مرتدة سريعة وهو ما أثمر عن ركلة جزاء تصدى لها الحارس كورتوا، ثم عاد حكم اللقاء ليحتسب ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد تدخل فيها الفارّ والغاها في وقت حاسم من الشوط الأول.

الشوط الثاني: هدف إنجليزي عودة مدريدية مؤقتة

بدأ الريال الشوط الثاني بقوة، ولكن الأرسنال كان متفطن ومن هجمة مرتدة نجح في تسجيل هدف الأسبقية، ولكن سرعان ما أدرك التعادل عن طريق جونيور، بعد عمل خطا من مدافع الأرسنال في تحضير الكرة، وعندها ظن الكثيرون أن الريال في طريقه للعودة الكاملة.

لكن رجال ميكيل أرتيتا كان لهم رأي آخر، حيث عاد آرسنال وواصل ضغطه، ليخطف الهدف الثاني في نهاية المباراة من هجمة خاطف .

نهاية المباراة: ملحمة إنجليزية في مدريد

حاول الريال في إدراك نتيجة الذهاب، لكن اصطدم بالدفاع اللندني الذي صمد ببسالة، ووقف حارس المدفعجية بالمرصاد لمحاولات الفريق الملكي، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تأهل أرسنال لنصف النهائي الأوروبي لأول مرة منذ سنوات طويلة.

الموعد المقبل: أرسنال × باريس سان جيرمان

بهذا الفوز، يضرب أرسنال موعدًا نارياً في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، في مواجهة مرتقبة تجمع بين الطموح الإنجليزي والنجومية الفرنسية، في صراع حاد على بطاقة العبور إلى النهائي الأوروبي.

تصريحات ما بعد المباراة

أرتيتا: “فخور بلاعبيّ. هذا الفوز نتيجة جهد وعمل طويل. لم ننته بعد، القادم أصعب”.

أجواء لا تُنسى

دموع مشجعي الريال، واحتفالات جنونية لجماهير أرسنال في المدرجات وعلى أرضية الميدان، جسدت حجم الإنجاز، وجعلت من هذه الليلة واحدة من أعظم ليالي “المدفعجية” في أوروبا.