أرسنال يُوجه ضربة قاسية لريال مدريد بثلاثية نظيفة

في أمسية كروية استثنائية، قدّم أرسنال الإنجليزي عرضًا كرويًا من الطراز الرفيع، وتمكّن من سحق ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقترب خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ سنوات.

شوط أول حذر وتألق كورتوا

بدأت المباراة بوتيرة متوسطة، مع رغبة واضحة من الفريقين في جس نبض الآخر دون المخاطرة. استحوذ أرسنال على الكرة، في حين اعتمد ريال مدريد على المرتدات، لكن الفريق الملكي افتقد إلى الدقة والحدة في الثلث الأخير من الملعب.

برز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كأحد نجوم الشوط الأول، حيث أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 39، بعد تسديدة صاروخية من بوكايو ساكا أبعدها ببراعة، ثم تصدى لمحاولة أخرى من مارتينيلي قبل نهاية الشوط بدقائق، مانحًا فريقه الأمل في العودة خلال الشوط الثاني.

رايس يقلب الطاولة في الشوط الثاني

دخل أرسنال الشوط الثاني بروح قتالية عالية، ومع الدقيقة 58 جاء الفرج للجماهير اللندنية، حين احتُسبت ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها ديكلان رايس وسددها ببراعة في الزاوية اليسرى لمرمى كورتوا، معلنًا عن الهدف الأول.

لم يكتف رايس بذلك، بل عاد في الدقيقة 70 ليسجل هدفًا مشابهًا، هذه المرة بركلة حرة من الجهة المعاكسة، اخترقت الحائط البشري وسكنت الشباك بطريقة لا تُصدّق، وسط ذهول لاعبي ريال مدريد.

ريال مدريد ينهار وكامافينغا يُطرد

أظهر ريال مدريد حالة من الارتباك بعد الهدف الثاني، وبدت خطوطه مفككة وغير قادرة على مجاراة الضغط العالي من لاعبي أرسنال. واستغل أصحاب الأرض هذه الحالة، ليضيف ميكيل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة ساحرة من أوديغارد داخل منطقة الجزاء.

وزادت معاناة الميرينغي بطرد لاعب الوسط إدواردو كامافينغا في الدقيقة 88، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليغادر الملعب تاركًا زملاءه في موقف صعب قبل مواجهة الإياب.

بهذه النتيجة الكبيرة، يحتاج ريال مدريد إلى معجزة في مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث سيكون مطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لفرض وقت إضافي، أو أكثر للتأهل مباشرة، وهي مهمة ليست سهلة أمام فريق أرسنال المتألق.

أبرز أرقام المباراة:

• نسبة الاستحواذ: أرسنال 57% – ريال مدريد 43%

• التسديدات على المرمى: أرسنال 9 – ريال مدريد 2

• الركلات الحرة: أرسنال 14 – ريال مدريد 6

• البطاقات: ريال مدريد (5 صفراء، 1 حمراء)، أرسنال (2 صفراء)

تصريحات ما بعد المباراة

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي: “أنا فخور باللاعبين، أداؤهم كان استثنائيًا، لكن المهمة لم تنتهِ بعد. ريال مدريد فريق كبير وسنذهب إلى مدريد بعقلية الفوز”.

وفي تصريح لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قال: “لقد خسرنا معركة، لكن الحرب لم تنتهِ. سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة في البرنابيو” .