نتائج ميدانية جديدة.. الأمم المتحدة تعلن تطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة بالألغام

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام التابع للبعثة والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب ترأسا، في 28 يوليو، اجتماعًا مشتركًا للشركاء المنفذين في العاصمة طرابلس، لمراجعة نتائج أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحروب خلال النصف الأول من عام 2026.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن أربع منظمات غير حكومية دولية، وثلاث منظمات غير حكومية وطنية، إلى جانب الهلال الأحمر الليبي، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ومنظمة الأغذية والزراعة.

واستعرض المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب أبرز نتائج أعماله، موضحًا أنه جرى تطهير 126385 مترًا مربعًا من الأراضي، واستكمال وتسليم 11 موقعًا بعد التأكد من خلوها من المخاطر.

كما أعلن المركز إزالة 42675 ذخيرة من الذخائر المتفجرة بطريقة آمنة، بينما وصلت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام والمتفجرات إلى 42675 شخصًا خلال الفترة نفسها.

وأضاف المركز أن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026 شهدت تسجيل 242 حادثة مرتبطة بالذخائر غير المنفجرة، أسفرت عن 517 ضحية، بينهم 186 قتيلًا، من ضمنهم طفلان خلال العام الماضي، إضافةً إلى إصابة 331 شخصًا.

وبحث المشاركون عددًا من التحديات التشغيلية، من بينها آليات التخلص من الذخائر المتفجرة التي جرى جمعها، وترتيبات التخزين المؤقت في بعض المواقع، ومعوقات الوصول والإجراءات الإدارية، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز بناء القدرات في مجالات إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها.

وأكد المشاركون مواصلة المشاورات والعمل على وضع خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات، مشددين على أهمية ربط الأعمال المتعلقة بالألغام بالجهود

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب وشركائها المحليين والدوليين، تنفيذ برامج إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، في ظل استمرار المخاطر التي تخلفها النزاعات المسلحة على المدنيين، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة.