أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة مالطا لإعادة 95 مليون يورو إلى ليبيا

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن أرملة رئيس ليبيا السابق معمر القذافي تقدمت بطعن في القرار الذي أصدرته محكمة في مالطا القاضيّ بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو إلى ليبيا رغم أن نجل القذافي المعتصم هو من أودعها في مالطا.

وأوضحت الوكالة أن صفية فركاش ومحاموها دفعوا في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيّدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته بحسب مسؤولين قضائيين للوكالة.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء.