أرمينيا وباكستان تعلنان رسمياً إقامة علاقات دبلوماسية وفتح صفحة جديدة

أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الباكستاني إسحاق دار، خلال اجتماع ثنائي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، على قرار بلديهما إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، في خطوة تاريخية تفتح آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأرمينية إن الطرفين أبديا ارتياحهما الكبير لهذه الخطوة، وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة تشمل التجارة، الاستثمار، التعليم، والثقافة، مؤكداً التزامهما بإطلاق حوار مستمر لتقوية العلاقات بين أرمينيا وباكستان.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية الأرميني الجهود التي تبذلها بلاده لإرساء السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، مع التركيز على أهمية تعزيز السلام مع أذربيجان، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز الأمن الإقليمي وتخفيف التوترات بين دول الجوار.

وفي ختام الاجتماع، وقع وزيرا خارجية البلدين على وثيقة رسمية تؤكد إقامة العلاقات الدبلوماسية، ما يمهد الطريق أمام فتح السفارات وتبادل السفراء وإطلاق برامج تعاون مشترك بين الدولتين في المستقبل القريب.

ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويمثل مؤشراً على رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة وبناء شراكات استراتيجية.

ويرى محللون أن إقامة العلاقات بين أرمينيا وباكستان قد تؤثر بشكل إيجابي على الديناميات السياسية في القوقاز وآسيا الوسطى، خاصة مع الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي للتعاون في دعم السلام والتنمية الاقتصادية بين أعضائها.