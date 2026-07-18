أزمة الوقود في طرابلس.. «البريقة» تحسم الجدل وتكشف حقيقة توفر البنزين

أكد المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد رجب المسلاتي استقرار وضع الإمدادات، مشيرًا إلى استمرار عمليات تزويد المحطات الأرضية وفق البرنامج التشغيلي المعتمد، مع توفر الكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلي ومتابعة حركة الطلب في مختلف المناطق.

وقال المسلاتي في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إن رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته بضرورة الاستجابة لأي طلبات زيادة تقدمها المحطات، ضمن المخصصات المعتمدة والاحتياجات الفعلية، وذلك للتعامل مع ارتفاع الطلب على مادة البنزين (95) إلى حين عودة معدلات الاستهلاك إلى مستوياتها الطبيعية وانحسار الازدحام.

وأوضح المتحدث باسم شركة البريقة أن عمليات تزويد المحطات الأرضية داخل العاصمة طرابلس مستمرة لليوم الثالث منذ بداية الاختناق، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تواصل تنفيذ مخصصاتها اليومية البالغة نحو 8 ملايين لتر من البنزين، وتقديمها للمحطات التابعة لها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المسلاتي إلى أن التعامل مع الوضع الحالي جرى من خلال تنسيق مشترك بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها لجنة الأزمة التابعة لوزارة الداخلية، ورجال الحرس البلدي، وشركات التوزيع، والبلديات، عبر المتابعة الميدانية وتنظيم عمليات التزويد داخل المحطات.

وثمّن المسلاتي جهود الجهات المشاركة، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساهم في تسريع انحسار الاختناق منذ اليوم الأول، والحفاظ على استمرار عمليات التزويد خلال فترة ارتفاع الطلب.

كما أشاد بالدور الذي يواصل العاملون في موانئ ومستودعات الشركة القيام به على مدار الساعة، لضمان استمرار حركة الإمدادات وتنفيذ العمليات التشغيلية دون توقف.

وأكد المتحدث باسم شركة البريقة استمرار متابعة موقف التزويدات بشكل يومي، موضحًا أن فرق العمل في منظومة الإمداد والتوزيع تواصل مهامها لضمان استقرار توفر الوقود، ومعالجة أي احتياجات إضافية للمحطات وفق الإجراءات والمخصصات المعتمدة.