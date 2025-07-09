أزمة بسداسي التتويج.. اعتراض أندية الشرق والكاف يوافق على إقامته في ميلانو

بين حلم التتويج المنتظر، وأرض ميلانو البعيدة، يجد الدوري الليبي الممتاز نفسه على أعتاب أزمة جديدة تهدد واحدة من أهم مراحله الحاسمة، وهي مرحلة سداسي التتويج.

ما بدا قبل أسابيع حلمًا مشتركًا يُوحد الأندية الليبية في منافسة رياضية خارج الحدود، تحوّل اليوم إلى مشهد انقسام حاد، بعد أن أعلنت أندية المنطقة الشرقية انسحابها رسميًا من البطولة، حتى إشعار آخر.

شرارة الأزمة.. بيان من الشرق يُربك الحسابات

أندية الأهلي بنغازي، الأخضر، الصداقة خرجت ببيان شديد اللهجة، تؤكد فيه رفضها التام المشاركة في السداسي، لأسباب لا تتعلق بالمسابقة بحد ذاتها، بل بـ”سوء التنظيم، وغياب الترتيبات، وانعدام الشفافية”، حسب نص البيان.

أبرز النقاط التي استندت إليها الأندية:

• عدم وضوح الجدول الزمني والمكان الرسمي للمباريات.

• غياب التنسيق المباشر مع إدارات الأندية بخصوص ترتيبات السفر والإقامة.

• مخاوف من تكرار الأخطاء الإدارية والفنية التي صاحبت مسابقات سابقة.

وحملت الأندية اللجنةَ المنظمة مسؤولية ما آلت إليه الأمور، مؤكدة أن قرارها ليس انسحابًا من البطولة كمبدأ، بل هو وقفة احتجاجية لضمان بيئة عادلة ومحترفة.

الكاف يمنح الموافقة ويُمدد الأمل

بعيدًا عن الجدل الداخلي، تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم خبرًا سارًا من الاتحاد الأفريقي (CAF)، بموافقته رسميًا على إقامة البطولة في مدينة ميلانو الإيطالية، في خطوة موفقة لتجربة خارجية للدوري الليبي بنظام التتويج.

كما وافق الكاف على طلب تأجيل إعلان أسماء الفرق المشاركة أفريقيًا حتى 15 أغسطس 2025، وهي مهلة يُعوَّل عليها الآن لحل الأزمة الحالية واحتواء الغضب داخل بعض الأندية.

أزمة ثقة أم فوضى تنظيمية؟

الواقع أن ما يجري ليس مجرد خلاف حول توقيت أو موقع، بل هو تعبير عن أزمة ثقة بين بعض الأندية ولجنة تنظيم المسابقات.

في وقتٍ يُطالب فيه الشارع الرياضي ببطولة نظيفة، عادلة، وتليق بسمعة الكرة الليبية، يرى البعض أن التحضيرات لم ترقَ إلى مستوى الحدث.

في المقابل، تلتزم اللجنة المنظمة الصمت حتى الآن، وسط دعوات من الإعلام والجمهور لإصدار توضيح عاجل والرد على الاتهامات.

الدوري الليبي الممتاز يُدفن في فوضى ركام الخلافات الإدارية، وسداسي التتويج بمصير مجهول حتى اللحظة، وسط احتجاجات لأندية الشرق حول التنظيم وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في عدد البعثات المتنقلة إلى ميلانو الإيطالية.