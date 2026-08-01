أزمة جديدة في طريق النفط.. تحرك إيراني يرفع الأسعار ويقلق الأسواق

ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان إيران توقيف سفينتين حاولتا مغادرة مضيق هرمز، ما أثار مخاوف في الأسواق بشأن احتمالات اضطراب حركة إمدادات الطاقة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.22% لتصل إلى 90.12 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للشهر نفسه بنسبة 1.41% إلى 84.77 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.

وقالت إيران إن قواتها أوقفت سفينتين أثناء محاولتهما مغادرة مضيق هرمز، كما أعلنت أن أربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت بعد تدخل قواتها، في حين لم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وفي المقابل، أظهرت بيانات حركة الملاحة عبور ناقلتين كبيرتين محملتين بالنفط من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أكثر الممرات البحرية أهمية في سوق الطاقة العالمي، إذ تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت شركة “كبلر” المتخصصة في بيانات الشحن والطاقة أنها رصدت عبور سفينتين إضافيتين لنقل السلع الأساسية، مشيرة إلى أن أنظمتها لا ترصد السفن التي تعبر المنطقة عندما تكون أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مغلقة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز 1% خلال جلسة الجمعة، مدفوعة بحالة القلق التي سيطرت على المتعاملين عقب التقارير الإيرانية بشأن حركة السفن، رغم عدم تأكيدها بشكل مستقل.

وتترقب الأسواق تطورات الوضع في مضيق هرمز، باعتباره ممرا حيويا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن يؤثر مباشرة على الأسعار وسلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات شركة “كبلر” ارتفاع كميات النفط السعودي وشحنات أخرى التي جرى تحويل مساراتها شمالا عبر البحر الأحمر، باتجاه قناة السويس وخط أنابيب سوميد، لتجنب بعض المسارات البحرية التقليدية.

وقد يدفع استمرار هذه التحويلات بعض المشترين، خصوصا في آسيا، إلى الاعتماد على طرق أطول حول القارة الأفريقية بدلا من المرور عبر خليج عدن، ما يزيد من تكاليف النقل ووقت وصول الشحنات.

وتأتي تحركات السوق في وقت تواصل فيه أسعار النفط التأثر بالتوترات الجيوسياسية، وسط توقعات باستمرار حساسية الأسعار تجاه أي تطورات جديدة مرتبطة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.