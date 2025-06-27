أسامة كريم أمام القضاء السويدي.. تبريرات مثيرة بشأن مشاركته في حرق الكساسبة

وسط صدمة الرأي العام الدولي، تواصل محكمة ستوكهولم النظر في قضية الجهادي السويدي من أصل عربي، أسامة كريم، المتهم بالمشاركة في واحدة من أبشع جرائم تنظيم “داعش”، وهي جريمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًّا داخل قفص حديدي في سوريا عام 2015.

وخلال جلسات المحاكمة، التي انطلقت في الرابع من يونيو الجاري، لزم كريم الصمت التام، ورفض الإدلاء بأي تصريحات مباشرة أمام المحكمة، فيما اكتفى الادعاء العام بعرض مقاطع من استجواباته السابقة ووثائق التحقيق الرسمية.

وأكد المحامي ميكايل ويسترلوند، ممثل الطرف المدني، أن المتهم البالغ من العمر 32 عاماً لم يُبدِ أي علامات ندم أو تعاطف، مضيفاً أن “المشهد المروع لإعدام الكساسبة كان كفيلاً بإحداث صدمة نفسية لأي إنسان، لكن كريم تصرف وكأن الجريمة ألهمته للمضي أبعد في أعمال الإرهاب”، مشيراً إلى أن المتهم واصل لاحقاً أنشطته ضمن خلايا تنظيم داعش في أوروبا، بحسب ما نقله “The Brussels Times”.

وتعد السويد الدولة الوحيدة التي قررت فتح تحقيق وملاحقة قانونية مباشرة بحق كريم عن مشاركته في الجريمة البشعة التي هزت العالم عام 2015، في وقت سبق فيه لمحاكم أوروبية أن أصدرت أحكاماً طويلة بالسجن بحقه حيث حكمت فرنسا عليه بالسجن 30 عاماً لدوره في هجمات باريس 2015، وأصدرت بلجيكا بحقه حكماً بالسجن المؤبد بعد إدانته في تفجيرات بروكسل 2016.

من جهتها، حاولت محاميته بيترا إكلوند التشكيك في قوة الأدلة المقدمة، مشيرة إلى أن موكلها أصبح “الناجي الوحيد من المجموعة المنفذة”، وأن جميع المشاركين الآخرين في الجريمة قد قتلوا، ما يجعل جمع الشهادات شبه مستحيل.

وزعمت إكلوند أن كريم “لم يكن يعلم بما سيحدث”، وأنه “مكث فقط 15 إلى 20 دقيقة” في موقع الجريمة قبل أن يفاجأ بتجهيز الكاميرات، بحسب ما ورد في أقواله خلال التحقيقات.

لكن الفيديو الذي نشره تنظيم داعش في فبراير 2015 لا يزال دليلاً محورياً في القضية، حيث يظهر الطيار الأردني معاذ الكساسبة داخل قفص معدني، مرتدياً الزي البرتقالي، قبل أن يتم حرقه حياً على يد أحد المسلحين، ويظهر كريم في محيط المشهد وفقاً لتحليل النيابة العامة السويدية.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة ستوكهولم حكمها النهائي في القضية يوم 31 يوليو المقبل، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت العاصمة السويدية، في محاكمة وُصفت بأنها “رمزية وعدالة مؤجلة لجريمة صدمت الإنسانية”.