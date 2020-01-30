أسباب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات

حريق ناقلة النفط البنمية نتج عن عدم اتباع إرشادات السلامة بحرفية. [سوشيال ميديا]

أعلن جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين، أنه على دراية بحادث احتراق ناقلة قبالة ساحل إمارة الشارقة، مؤكدا أنه يتابع الوضع.

ومن جانبه، أكد مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، لوكالة “رويترز” أنه تلقى، يوم الأربعاء، تقارير تفيد بنشوب حريق في الناقلة شمال غربي إمارة الشارقة.

فيما نقلت صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية عن ممثل ل‍مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، قوله إن الحريق شب في الناقلة حوالي الساعة السابعة مساء الاربعاء، حينما كانت تطفو على بعد 40 كم عن شاطئ البحر، بين سواحل الشارقة وجزيرة أبو موسى.

وأضاف المصدر أنه من غير الواضح حاليا، عدد أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أنها كانت “متواجدة في المنطقة منذ نحو شهر”.

وأكد أن “عناصر من خفر السواحل الإماراتي يساعدون طاقم السفينة”، فيما لا يزال سبب الحريق غير معلوم.

ومن جانبه قال الخبير في النقل البحري والأستاذ المشارك بجامعه الملك عبدالعزيز الربان البحري الدكتور وحيد بن سامي أبوشنب، إن حريق ناقلة النفط البنمية نتج عن عدم اتباع إرشادات السلامة بحرفية كما هو متبع بكود عمليات الناقلات.

وأضاف لـ”اليوم”: “يبدو أن زيت السرتينه (bilge) بغرفة المضخات، والذي لم يتم تنظيفه والتخلص منه بالشكل الصحيح مع ترك فتحات التهوية مفتوحة أو باب غرفة المضخات مفتوح مع ارتفاع درجة حرارة المنطقة في ذلك الوقت، مما أدى إلى تكون مثلث الحريق واندلاعه”.

وتابع: “حسب المقطع المتداول، من الواضح أن الحريق نشب بغرفة مضخات الناقلة، والناقلة غير محملة بالنفط، وهى إما راسية على المخطاف أو متوقفة فقط، وفي انتظار تعليمات عمليات الميناء”.

وفي هذا الصدد أعلنت فرق الموانئ عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

يُذكر أن حركة الملاحة في منطقة الخليج قد تعرضت لاعتداءات من جانب إيران خلال العام الماضي، ما اضطر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إرسال قطع بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.