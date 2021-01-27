«أسترازينيكا» تنسحب من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي

مختبر أسترازينيكا البريطاني المتهم أوروبيا بالتأخر في تسليم اللقاح المضاد لكورونا المستجد الذي ينتجه، انسحب اليومالأربعاء من اجتماع ينظمه الاتحاد الأوروبي وفق ما أفاد مسؤول أوروبي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن شركة أسترازينيكا انسحبت من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة بشأن التأخير في إمداد دول الكتلة باللقاحات، فيما قالت الشركة إنها لم تنسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين ولكنها أعادت جدولته.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي “سيصر على” العودة إلى طاولة المفاوضات لشرح التأخير في التسليم بمجرد الموافقة على لقاح أكسفورد- أسترازينيكا للاستخدام من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية.

وسبق أن استدعي مختبر استرازينيكا الذي أعلن خفضا في كمية اللقاحات في الربع الأول من السنة بسبب “تراجع في الانتاج”، مرتين الاثنين لتوضيح موقفه أمام ممثلين عن الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية. لكن تبريراته اعتبرت “غير مرضية” فتقرر عقد اجتماع اليوم الأربعاء.

في وقت سابق من يوم أمس هدد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود صارمة على الصادرات في غضون أيام على لقاحات كورونا المستجد المصنوعة في الكتلة.

الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 450 مليون مواطن، يتخلف بشدة عن دول مثل الكيان الصهيوني وبريطانيا في طرح لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر ضعفا. هذا على الرغم من وجود أكثر من 400 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس منذ بدء الوباء.

وتتعرض دول الاتحاد الأوروبي لضغوط بسبب النقص في عمليات التسليم المخططة للقاح أسترازينيكا، والذي من المتوقع أن يحصل على موافقة طبية في الكتلة يوم الجمعة، إلى جانب بعض الصعوبات في توزيع جرعات فايزر-بيونتك.

وفي سياق متصل دافع رئيس أسترازينيكا، عن طرح لقاح لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر مع الدول الأعضاء بشأن التأخير في الإمداد.

وقال باسكال سوريو لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية التي نقلتها شبكة BBC البريطانية، إن فريقه يعمل “على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح المشكلات العديدة المتعلقة بإنتاج اللقاح”.

“الإنتاج تأخر بشكل أساسي شهرين عن المكان الذي نريد أن نكون فيه، لا تأخذ بالتأكيد اللقاحات من الأوروبيين لبيعها في مكان آخر بربح”.

باسكال قال أيضًا إن قرار الاتحاد الأوروبي المتأخر بتوقيع العقود أعطى وقتًا محدودًا لمراجعة العرض.

وفقا لرئيس أسترا زينيكا فإن عقدًا مع المملكة المتحدة قد تم توقيعه قبل 3 أشهر من العقد مع الاتحاد الأوروبي، مما يتيح مزيدًا من الوقت لحل الثغرات.

وأشار أيضا إلى أن الشركة تواجه مشاكل زيادة إنتاج اللقاح في مصنعين، أحدهما في هولندا والآخر في بلجيكا.

وقال: “الأمر معقد، خاصة في المرحلة المبكرة حيث يتعين عليك حقاً تسوية جميع المشاكل. نعتقد أننا حللنا هذه المشاكل، لكننا في الأساس متأخرون شهرين عما أردنا أن نكون”.

وأضاف: “لدينا أيضًا مشكلات مثل هذه في سلسلة التوريد في المملكة المتحدة. ولكن تم توقيع عقد المملكة المتحدة قبل ثلاثة أشهر من صفقة اللقاح الأوروبية. لذلك لدينا 3 أشهر إضافية مع المملكة المتحدة لإصلاح جميع مواطن الخلل.