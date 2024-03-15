أستراليا تعلن استئناف تمويل «الأونروا»

أعلنت أستراليا استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.

وحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة الأونروا” بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت وونج، أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها، مضيفة أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وقالت وونج: يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم، نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات.

هذا وكانت أستراليا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أن اتهمت “إسرائيل” 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكانت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي، استأنفوا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.