أستراليا.. كوارث لا تنتهي.. موجة حر ورياح عاتية

تواجه أسنراليا رياح عاتية وموجة حر. [جيتي]

تواجه أستراليا كارثة جديدة تضاف إلى سلسلة ما تعرضت له مؤخرا من كوارث بعاصفة أتربة وحرائق وفيضان.

إذ تتأهب مناطق واسعة من جنوب شرق أستراليا، هذه الأيام، لمواجهة رياح عاتية وموجة حر تستمر لمدة أيام، وفق مواقع محلية أسترالية.

وتنذر الكارثة الجديدة بتأجيج حرائق الغابات التي تستعر في المنطقة منذ شهور.



ومع استعداد عمال الإطفاء والسكان للخطر المتزايد، فقد فتحت ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا مدته ستة أشهر لمعرفة أسباب حرائق الغابات المميتة ودراسة طريقة التعامل معها.



وصدرت تحذيرات من خطر الحرائق الخميس، في العديد من مناطق ولاية جنوب أستراليا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، وتصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تنتقل موجة الحر الشديد والرياح العاتية إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، اعتبارا من الجمعة، ما ينطوي على خطر الصواعق التي قد تؤجج نحو 120 حريقا في الولايات الأسترالية الثلاث، أو تتسبب في نشوب حرائق جديدة.