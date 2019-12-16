أسطورة نبتة البامبو…تجلب الحظ والمال والحب

الاعتقاد الشائع بأنها نوع من أنواع الخيزران، لكنها في الحقيقة صنف آخر من النباتات، تشبه أقصاب الخيزران لدرجة كبيرة، إلا أن اسمها العلمي هو “dracaena”.

ووفقا للتقاليد الصينية ومبادئ “فنغ شوي”، فإن هذا النبات سيجلب لك الحظ، كونه يتمتع بطاقة كبيرة يستمدة من عناصر الطبيعة (الماء والتراب والخشب)، وأنها تستطيع أن تحقق التوازن بين العناصر المحيطة، بمجرد وضعها في الماء، وبحسب التقليد الصيني، ترتبط أهمية الخيزران المحظوظ بعدد الأقصاب، فلكل عدد معنى محدد، وسيجلب لك الحظ باتجاه مختلاف عن الآخر.

وذكرت صحيفة “the spruce” أنه يتم توزيع عدد الأقصاب في الثقافة الصينية على النحو التالي:

· ساقان في منزلك سيجلبان لك الحب والسعادة العاطفية.

· ثلاث سيقان تمثل “فو” اي السعادة، و “لو” أي الثروة، و”سوه” أي الحياة الطويلة.

· خمسة سيقان تمثل مجالات الحياة التي تؤثر على الثروة فقط.

· ستة سيقان تمثل الحظ السعيد والثروة الكبيرة.

· سبعة سيقان ستجلب لك الصحة الجيدة.

· ثمانية سيقان تمثل النمو السليم لك ولعائلتك وحتى لعملك.

· تسعة سيقان تمثل في الثقافة الصينية الحظ القي جدا والذي من الممكن أن يغير مجرى حياتك.

· عشرة سيقان تمثل الكمال والسمو.

· ويمثل واحد وعشرون ساقا النعمة الكاملة والهدوء الداخلي والنفسي.

وبحسب التقاليد الصينية فمن المستحيل أن تجد أربع أقصاب للمبامبو في منزل، في تمثل الموت، وإهداء شخص اربع أقصاب، يعتبر بمثابة هدية “غير مهذبة”، بحسب الصحيفة.