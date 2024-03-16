أسعار النحاس تقفز إلى 9000 دولار

قفزت أسعار النحاس، لتصل إلى أعلى مستوى يسجله منذ نحو عام، وسط رهانات على أن انتعاش نشاط التصنيع العالمي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، ارتفعت أسعار النحاس بقوة وبنسبة 1.3 بالمئة، لتصل إلى مستوى 9000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى سجله المعدن المهم في قطاع الصناعة منذ 11 شهراً.

ووفق الوكالة، ارتفعت أسعار معدن النحاس لتصل إلى 9000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يتم تداوله عند مستوى 9002 دولار للطن بحلول الساعة 1:37 مساء بتوقيت شنغهاي.

وبحسب تقرير بلومبرغ، ارتفاع أسعار النحاس، يعد مؤشرا رائدا للاقتصاد العالمي، في ظل ترحيب من المستثمرين، إيمانا منهم بأن أسوأ مرحلة من الركود العالمي قد ولّت.

وقال زان دابنغ، المحلل في شركة “إيفربرايت فيوتشرز”: إن الصناديق تراهن على ارتفاع النحاس مع تقلص المعروض العالمي من المناجم والانتعاش البطيء للطلب الصيني، لكن لا يزال علينا رؤية ما إذا كانت الصين ستخفض الإنتاج.