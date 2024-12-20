أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي مقابل ارتفاع بأسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بعد هبوط سجلته الخميس، فيما اتجهت أسعار النفط نحو انخفاض أسبوعي مع ارتفاع الدولار الأميركي، الذي ضغط على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.49% إلى 2620.80 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.46% إلى 2605.92 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25% إلى 108.1410 نقطة.

ويوم أمس الخميس تراجعت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.7% إلى 2608.1 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار النفط ، انخفض خام “برنت” إلى نحو 72 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنحو 3% هذا الأسبوع، في حين اقترب خام “غرب تكساس” الوسيط من 69 دولاراً.

وقبل يومين خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لكن أسواق الأسهم والأصول المقومة بالدولار لم تصعد، لأن المنظم الأمريكي عدل توقعاته لأسعار الفائدة للعام 2025، حيث يتوقع الآن أن يخفضها مرتين بعد أن كانت 4 مرات، أي الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ما سيزيد الطلب على الودائع.