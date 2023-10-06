أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه في ذات الوقت نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وكبح الطلب على الوقود في ظل استمرار ارتفاع معدل الفائدة، حيث أثارت موجة بيع في سوق السندات الأمريكية مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومخاوف بشأن انخفاض حاد في الطلب على الوقود.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8% هذا الأسبوع، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.33% عند 82.54 دولار للبرميل، وسط انخفاض 8.8% على مدار الأسبوع، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكانت مجموعة تحالف “أوبك+” قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.