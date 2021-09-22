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أسعار النفط ترتفع بعد بيانات أمريكية

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 11:09 نُشر: الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 11:09
اقتصاد
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات أمريكية
رويترز
ارتفاع أسعار الذهب الأسود بعد بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية عن مخزونات الذهب الأسود في البلاد.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.48% إلى 71.53 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 1.39% إلى 75.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

ووفقا للبياناتK فقد انخفضت مخزونات الخام بواقع 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي (المنتهي في 17 سبتمبر 2021)، فيما تراجعت مخزونات البنزين 432 ألف برميل.

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