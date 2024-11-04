أسعار النفط ترتفع بعد تأجيل «أوبك+» زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بعد أن وافق تحالف “أوبك+” على تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد، في وقت تصاعدت التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط.

وصعد خام “برنت” بنسبة 2% إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط فوق 70 دولاراً. كان التحالف ينوي البدء في إعادة 180 ألف برميل يومياً إلى السوق في الشهر المقبل، لكنه قرر الإبقاء على العرض مقيضاً حتى نهاية السنة.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وجاء قرار تأجيل زيادة الإنتاج مخالفا لتوقعات البعض في السوق بأن أوبك+ ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المقررة.

وقال المحللون “تأجيل زيادة الإنتاج يعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون”.

وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.

وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.