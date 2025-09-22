«أسعار النفط» ترتفع رغم وفرة الإمدادات.. التوترات تهيمن على السوق

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات صباح الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط، والتي عززت المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية من الخام، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بزيادة الإنتاج العالمي وضعف الطلب.

وبحسب وكالة رويترز، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.54% لتصل إلى 67.07 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر بنسبة مماثلة، ليستقر عند 63.02 دولارًا للبرميل.

أما عقد شهر نوفمبر الأكثر نشاطًا لخام غرب تكساس، فحقق مكاسب بنسبة 0.58% ليبلغ 62.76 دولارًا للبرميل، بينما ينتهي عقد أكتوبر اليوم الإثنين.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجل الخامان انخفاضًا بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، وسط تراجع أسبوعي طفيف.

ويُعزى هذا التراجع إلى مخاوف متزايدة بشأن زيادة الإمدادات العالمية من النفط، بالإضافة إلى توقعات بتباطؤ الطلب العالمي، خاصة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة وتصاعد الحواجز التجارية بين الدول الكبرى.

ورغم الترقب في الأسواق لما قد يكون أول خفض في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، والذي من شأنه أن يعزز الاستهلاك بشكل عام، فإن الشكوك لا تزال تحيط بوتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والتوترات بين الغرب وروسيا، وتطورات الملف النووي في الشرق الأوسط.