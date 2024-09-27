أسعار النفط تعمق تراجعها مع ترقب إنتاج ليبيا

واصلت أسعار النفط تراجعاتها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على توقعات بزيادة الإمدادات من ليبيا والدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك بلس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8% لتسجل 71.03 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.9% إلى 67.09 دولار للبرميل.

وتشير التوقعات لخسائر أسبوعية لخام برنت بنحو 4.6% في حين يتجه الخام الأمريكي لخسارة بنسبة 6.6%.

قال محللون في إف.جي.إي إنرجي للعملاء أمس الخميس،إن “ليبيا وأوبك+ من العوامل ذات التأثير الكبير على الأسواق هذا الأسبوع”.

وأدى انخفاض الإنتاج النفط وصادراته في ليبيا، لتراجع صادرات الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر من أكثر من مليون برميل في الشهر الماضي.

على نحو منفصل، يخفض منتجو النفط تحالف أوبك+، إنتاج النفط حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، لكنهم يخططون لإلغاء تخفيضات تبلغ 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت “إف.جي.إي”، بشكل عام، من الواضح أن أسواق النفط حذرة للغاية بشأن توازنات النفط العالمية في 2025 وما ينبغي لمجموعة أوبك+ أن تفعله.