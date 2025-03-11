أسعار «النفط» تعود للارتفاع.. ماذا عن «الذهب»؟

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.09% إلى 66.09 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.23% إلى 69.44 دولار للبرميل”.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك “دي بي إس”، إنه “على الرغم من ضجيج السوق، فإن سعر “برنت” عند حوالي 70 دولارا للبرميل يمثل دعما قويا للغاية، وقد تتطلع أسعار النفط إلى تحقيق انتعاش فني عند المستويات الحالية”.

وأضاف: “إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة، فقد يتم إيقاف زيادات الإنتاج من قبل مجموعة “أوبك+”، كما ستراقب “أوبك+” عن كثب سياسات ترامب تجاه إيران وفنزويلا”.

في السياق، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر “الذهب”، لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.13% إلى 2903.20 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.43% إلى 2901.19 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات”.