النفط يشتعل من جديد.. هجمات على كردستان تُشعل الأسعار عالمياً

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من نقص الإمدادات بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقول نفطية في شمال العراق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس بنسبة 0.92% إلى 68.16 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر سبتمبر بنسبة 0.89% إلى 70.14 دولار للبرميل.

وجاءت هذه الزيادة عقب إغلاق نصف إنتاج حقول النفط في كردستان العراق بسبب الهجمات، إلى جانب تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على قطاع النفط والطاقة الروسي، رغم تحذيرات الخبراء من أهمية دور روسيا في سوق الطاقة العالمية.

كما دعمت الأسعار زيادة الطلب الموسمي على النفط مع تسجيل متوسط استهلاك عالمي بلغ 105.2 مليون برميل يومياً في الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، بارتفاع 600 ألف برميل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تحليلات جي بي مورغان.